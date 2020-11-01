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Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor 3 puan mücadelesi veriyor. Denizlispor maçını kazanan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u da yenerek seri yakalamak istiyor. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda galibiyet arıyor. Peki; Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta 19.00'da başlayan karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetiyor ve mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 2 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Vodafone Park'taki ilk maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği'ne ise 1-0 mağlup oldu.

Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, ligde 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın oynadığı 6 maçta Beşiktaş'ın 4, Yeni Malatyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken; 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi.

Beşiktaş: 0 - 0 :Yeni Malatyaspor (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Vodafone Park
Hakem: Atilla Karaoğlan
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Oğuzhan, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Wallace, Semih, Hafez, Ndayishimiye, Kubilay, Ahmed, Acquah, Cueva, Tetteh

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