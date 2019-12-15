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Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de çıktığı son 6 maçın tamamını kazanarak ikinci sıraya yükselen Beşiktaş, 15. hafta mücadelesinde sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Kartal, rakibini yenerek 7'de 7 yapmak istiyor. Sergen Yalçınlı Yeni Malatyaspor ise deplasmanda galibiyet peşinde. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Avrupa defterini kapatan Beşiktaş, Süper Lig'e zorlu BTC Türk Yeni Malatyaspor maçıyla dönüyor. Vodafone Park’ta saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor ve karşılaşma beIN SPORTS HD1'den naklen yayınlanıyor.

Süper Lig'de altı haftadır kazanan Beşiktaş, Aralık 2014'ten bu yana ilk kez yedi maçlık galibiyet serisi yakalamak için Yeni Malatyaspor karşısına çıktı. Deplasmanda çıktığı son dört maçı kaybetmeyen Yeni Malatyaspor ise (1G 3B), Süper Lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor.

Beşiktaş: 0 - 0 :Yeni Malatyaspor
(İkinci yarı oynanıyor)

Stat: Vodafone Park
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu
Saat: 19:00
Yayın: beIN SPORTS HD 1

Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, Elneny, Atiba, Caner, Diaby, Ljajic, Burak

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Murat, Robin Yalçın, Donald, Guilherme, Fofana, Jahovic

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