Beşiktaş Wolverhampton UEFA Avrupa Ligi maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve aldığı sonuçlarla ligin alt sıralarında bulunan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında temsilcimiz İngiliz ekibi Wolverhampton ile Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk maçında Slovan Bratislava'ya mağlup olan Kartal, ilk galibiyeti almak için sahaya çıktı. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, Avrupa'da moral peşinde. Siyah Beyazlılar Avrupa Ligi Grubundaki ikinci maçında Wolverhampton'ı konuk ediyor. Gruptaki ilk maçta Slovan Bratislava karşısında 4-2 mağlup olan siyah beyazlılarda tek hedef galibiyet. Vodafone Park’ta saat 19.55’te başlayan ve Avusturyalı hakem Harald Lechner yönettiği müsabaka beIN SPORT 1'den naklen ekranlara geliyor.

Beşiktaş, Wolverhampton mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi’nde 116. kez sahada yer alacak. Siyah-Beyazlılar, adı UEFA Kupası’ndan UEFA Avrupa Ligi’ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 115 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 40 mağlubiyet gördü. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 184 kez havalandıran Kartal, kalesinde ise 143 gol gördü. Beşiktaş, Kupa 2’de bu akşam 53. zaferini elde etmeye çalışıyor.

Beşiktaş: 0 - 0 :Wolverhampton Wanderers

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch (Avusturya)

Saat: 19.55

Yayın: beIN SPORT 1

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Necip Uysal, Rebocho, Elneny, Dorukhan Toköz, Ljajic, Lens, Caner, Güven Yalçın

Wolverhampton Wanderers: Rui Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Ruben Neves, Moutinho, Jonny, Gibbs-White, Jimenez, Pedro Neto