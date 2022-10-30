Beşiktaş-Ümraniyespor (CANLI)

Süper Lig'in 12'nci haftasında Beşiktaş, Şenol Güneş ile yeniden çıkışa geçmek istiyor. Ümraniyespor'u konuk eden siyah beyazlılar üç puan peşinde.Abone ol
Süper Lig'in 12'nci Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Ümraniyespor'u konuk ediyor. 30 Ekim Pazar günü saat 17.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenecek.
Geçtiğimiz hafta Valerian İsmael ile karşılıklı anlaşma ile yolların ayrılmasının ardından göreve başlayan Şenol Güneş, ilk sınavını verecek.
BEŞİKTAŞ: 1 ÜMRANİYESPOR: 0
Cenk Tosun maçın 5. dakikasında penaltıdan Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Gedson, Cenk, Weghorst
Ümraniyespor: Anıl, Popov, Allyson, Mustafa, Onur Atasayar, Sackey, Avounou, Serkan, Geralde, Del Valle, Umut Nayir
Beşiktaş’ta sakatlığı henüz geçmeyen Ghezzal dışında eksik bulunmuyor.