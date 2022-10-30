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Beşiktaş-Ümraniyespor (CANLI)

Beşiktaş-Ümraniyespor (CANLI)

Süper Lig'in 12'nci haftasında Beşiktaş, Şenol Güneş ile yeniden çıkışa geçmek istiyor. Ümraniyespor'u konuk eden siyah beyazlılar üç puan peşinde.

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Süper Lig'in 12'nci Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Ümraniyespor'u konuk ediyor. 30 Ekim Pazar günü saat 17.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenecek.

Geçtiğimiz hafta Valerian İsmael ile karşılıklı anlaşma ile yolların ayrılmasının ardından göreve başlayan Şenol Güneş, ilk sınavını verecek.

BEŞİKTAŞ: 1 ÜMRANİYESPOR: 0

Cenk Tosun maçın 5. dakikasında penaltıdan Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Gedson, Cenk, Weghorst

Ümraniyespor: Anıl, Popov, Allyson, Mustafa, Onur Atasayar, Sackey, Avounou, Serkan, Geralde, Del Valle, Umut Nayir

Beşiktaş’ta sakatlığı henüz geçmeyen Ghezzal dışında eksik bulunmuyor.

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