Beşiktaş tranferi resmen açıkladı Romain Ghanem Paul Saiss imzayı attı

Beşiktaş yönetimi, Wolverhampton'da forma giyen Fas'lı futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

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Beşiktaş yeni sezon için transferlerine başladı. Wolverhampton'da forma giyen orta saha oyuncusu Fas'lı Romain Ghanem Paul Saiss 3 yıllığına Beşiktaş'ta oynayacak.

Siyah beyazlı yönetim, görüşme gerçekleştirmek için İstanbul'a getirdiği ve sağlık kontrolünden geçirdiği Romain Saiss ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2023-2024 sezonu sonuna kadar 2 yıl artı 1 yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır." denildi.

İşte KAP'a yapılan açıklama:

Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2023-2024 sezonu sonuna kadar iki yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya sezon başına net 1.800.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.500 Avro maç başı ücreti ödenecektir.

6 sezon premier ligde forma giydi

Premier Lig temsilcisi Wolverhampton ile kontratının tamamlanmasının ardından serbest kalan 32 yaşındaki futbolcu Fas Milli Takımı’nın kaptanlığını yapıyor. Beşiktaş, tecrübeli oyuncuyu bonservissiz bir şekilde kadrosuna kattı. 6 sezon forma giydiği Wolves ile 206 resmi maça çıkan Romain Saiss 15 gol atarken 3 de asist yapmayı başardı.