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Beşiktaş Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 22. haftasının en önemli maçında son 9 maçtan 8 galibiyet çıkaran Sergen Yalçın yönetimindeki lider Beşiktaş, 5 maçtır kaybetmeyen Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'unu ağırlıyor. Kara Kartal, çıkışını Karadeniz ekibi karşısında sürdürüp liderliğini korumanın peşinde. Süper Kupa'yı müzesine götürerek moral depolayan Fırtına ise İstanbul'da galibiyet kovalıyor. Peki; Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Beşiktaş, Abdullah Avcı ile yükselişe geçen Trabzonspor'u ikinci yarının ilk maçında konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek ve dev mücadeleyi beIN Sports 1'den naklen yayınlayacak.

Ligin ilk yarısında 14 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alan Beşiktaş, 44 puanla 21 haftalık periyodu lider tamamladı. 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Trabzonspor ise ligde ilk yarıyı 33 puanla 6. sırada bitirdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı 3-1'lik skorla Kartal kazanmıştı.

Beşiktaş - Trabzonspor

Stat: Vodafone Park
Hakem: Halil Umut Meler
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Francisco Montero, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef De Souza, Atiba Hutchinson, Bernard Mensah, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon Rodrigues, Flavio Da Silva, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme, Djaniny

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