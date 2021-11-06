Beşiktaş-Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'de Beşiktaş'la Trabzonspor haftanın en önemli maçında karşı karşıya gelecek.

Abone ol

Beşiktaş Trabzonspor maçına hangi 11'le çıkacak? Süper Lig'de Beşiktaş'la Trabzonspor haftanın en önemli maçında karşı karşıya geliyor...

BEŞİKTAŞ 0-0 TRABZONSPOR (CANLI YAYIN)

12' Beşiktaş bu kez sağ kanattan etkili geldi. Roseir'nin kale alanına doğru yerden ortaladığı topa müsait durumdaki Güven ayağının içiyle vurdu ancak kaleci Uğurcan üzerine yumuşak bir şekilde gelen topu kontrol etmekte zorlanmadı.

10' Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Umut Meraş taç çizgisi önünden ortasını yaptı. Yakın direkteki Güven'in sol ayağıyla gelişine volesinde top yandan auta çıktı.

10' Karşılaşmanın ilk bölümü golsüz eşitlikle geçiliyor. İki taraf da henüz oyun üstünlüğünü eline alamadı.

9' Bakasetas'ın kornerden arka direğe doğru kestiği topa Vitor Hugo kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.

3' Beşiktaş kendi sahasından hazırlık paslarıyla çıkmaya çalışıyor ancak Trabzonspor orta alandaki baskıyla hemen topu kapıyor.

1' Maç başladı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Umut, Josef, Ghezzal, Alex Texieira, Pjanic, Larin, Güven

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Hüseyin, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, A. Ömür, Nwakaeme, Djaniny

20 puanlı siyah-beyazlılar, kazanarak rakibine yaklaşmak istiyor. Bordo-mavililer ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp rakipleriyle arayı açmayı hedefliyor.

Geçen hafta ligde Hatay'a yenilen, Şampiyonlar Ligi'nde ise Sporting Lizbon'a mağlup olan Beşiktaş, Vodafone Park'ta ağırlayacağı Trabzonspor'u yenerek yara sarmak istiyor. Lider Trabzon'un 7 puan gerisinde bulunan Kara Kartal, taraftarının önünde galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

Fırtına'da tek hedef galibiyet!

Ligde fırtına gibi esen lider Trabzonspor da tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. Ligin yenilgisiz tek takımı olan Karadeniz ekibi, bu akşamki zorlu mücadeleyi kazanıp zirvedeki avantajını korumayı hedefliyor. Bordo-mavili takımın en önemli kozları Bakasetas, Nwakaeme ve Hamsik.