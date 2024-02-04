Beşiktaş - Trabzonspor / Canlı yayın

Trendyol Süper Lig'in 24. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Ligde bir türlü istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

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Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş ile Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma Türpaş Stadyumu'nda oynanıyor. Müsabakada Arda Kardeşler düdük çalıyor. Yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay üstleniyor.

Beşiktaş - Trabzonspor

Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak

Beşiktaş - Trabzonspor ilk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Bakhtiyor, Umut, Amartey, Gedson, Rashica, Ghezzal, Semih, Cenk

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan

Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında bugün saat 19.00’da Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Turgut Doman olacak. Mücadelede VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak. AVAR’da da Erkan Engin ile Murat Tuğberk Curbay görev yapacak.

Derbi öncesi 6 eksik isim

Afrika Kupası’nda bulunan Onuachu ve Pepe’nin yanı sıra sakatlıkları nedeniyle Benkovic, Hüseyin Türkmen ve Orsic Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek. Kadro dışı bırakılan Umut Bozok da kafilede yer almadı. Geçtiğimiz haftaya göre Trezeguet ve Denswil ikilisinin bu kez ilk 11’de başlamaları bekleniyor.

Dolmabahçe’de Fırtına farkı

Ligin ilk yarısındaki maçta Bjelica yönetiminde Beşiktaş’ı 3-0’lık skorla mağlup eden Trabzonspor, İstanbul’da da kazanıp duble yapmak amacında. Bordo-Mavililer, 2016’dan bu yana Beşiktaş’a karşı deplasmanda hiç yenilmedi. Bu süreçte 4 beraberlik ve 2 galibiyet elde etti. Öte yandan Fırtına, Abdullah Avcı’nın 2. döneminde dış sahadaki 8 lig mücadelesinin sadece 1’ini kaybetti.

Kart sınırında 2 isim var

Beşiktaş derbisine 2 isim kart sınırında çıkacak. Enis Destan ve Rayyan Baniya, bu akşam kart görmeleri durumunda cezalı olacaklar. BordoMavililer, ligde önümüzdeki hafta Hatayspor’u Papara Park’ta konuk edecek. Hafta içinde ise 8 Şubat Perşembe günü Türkiye Kupası’nda yine iç sahada Gençlerbirliği mücadelesi var.

İkili rekabette Kartal önde...

Ligde bu akşam Trabzonspor’u ağırlayacak olan Beşiktaş’ta, bu karşılaşma öncesinde üstünlük Kartal’da... İki takım arasında 11 Ekim 1973’te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor’un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 51 yıllık rekabette geride kalan 137 resmi müsabakanın 54’ünü Beşiktaş, 48’ini Bordo-Mavili takım kazandı. 35 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda Siyah-Beyazlılar 187 kez fileleri havalandırırken, Bordo-Mavililer ise 156 gol kaydetti.

Süper Lig’de 102. randevu

İki ekip, Süper Lig’de bugün 102. kez rakip olacak. Geride kalan 101 müsabakada iki takımın da 37’şer galibiyeti bulunurken, 27 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş’ın attığı 142 gole, Trabzonspor 118 golle karşılık verdi.

İstanbul’da renkler Siyah-Beyaz!

Beşiktaş, İstanbul’da yaptığı maçlarda Trabzonspor’a büyük üstünlük kurdu. İki takım, İstanbul’da resmi ve özel maçlarda 67 kez karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar 32, Bordo-Mavililer 15 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 20 maçta ise eşitliği bozamadı. İstanbul’da Beşiktaş 107, Trabzonspor ise 55 gol attı. Geçen sezon Tüpraş Stadı’nda oynanan müsabaka 2-2 beraberlikle sona ermişti.

Beş futbolcu kadroda yok

Kara Kartal’da 5 futbolcu, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Siyah-Beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic, kadroda yer alamayacak. Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da maçta görev yapamayacak.

Beş oyuncu ceza sınırında

Kartal’da 5 futbolcu, Trabzonspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. SiyahBeyazlılar’da; Necip Uysal, Gedson Fernandes, Daniel Amartey, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Demir Ege Tıknaz, bugün sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 25. haftada Mondihome Kayserispor ile deplasmanda yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.

İç sahada yeni başlangıç

Beşiktaş, iç sahada oynadığı son 5 lig müsabakasının sadece birini kazanabildi. Siyah-Beyazlı takım, Tüpraş Stadı’nda çıktığı son 5 maçta Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldu. Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, tek galibiyetini ise VavaCars Fatih Karagümrük’e 3-0 üstünlük kurarak aldı. Kartal, bu akşam kazanıp kötü gidişatı sonlandırmak istiyor.