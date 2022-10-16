Beşiktaş Trabzonspor (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig'in 10.haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş ezeli rakibi Trabzonspor'u sahasında konuk ediyor. Hafta içinde Monaco’yu sahadan silen Bordo- Mavililer zorlu deplasmanda kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Ev sahibi Beşiktaş ise taraftarlarının desteği ile rakibini sahadan eli boş göndererek haftayı kayıpsız geçmenin peşine olacak. Nefesleri kesecek mücadelenin canlı anlatımı ise haberimizde olacak...

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BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

BEŞİKTAŞ 0-0 TRABZONSPOR

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

Beşiktaş - Trabzonspor muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Talha, Masuaku, Ghezzal, Souza, Salih, Gedson, N’Koudou, Weghorst

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Umut (Y.Yazıcı), Bakasetas, Trezeguet, Gomez

Beşiktaş - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ali Şansalan'ın yönetceği maçın canlı skor takibi ve detaylar haberimizde...

Romain Saiss oynamayacak

Beşiktaş'ta tecrübeli stoper Romain Saiss, yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Giresunspor maçının 12. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan alınan Saiss'in yanı sıra aynı maçta sakatlanan Emrecan Uzunhan da yarınki karşılaşmada görev yapamayacak isimler arasında yer alıyor.

Teknik direktör Valerien Ismael'in, iki stoperin yokluğunda Tayyip Talha Sanuç'un yanında Welinton, Necip Uysal, Francisco Montero üçlüsünden birine görev vermesi bekleniyor.

Salih Uçan dönüyor

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Giresunspor maçında forma giyemeyen Salih Uçan, Trabzonspor karşılaşmasında yeniden formasına kavuşacak.

Hafta içinde yapılan antrenmanlarda takımla çalışan Salih, siyah-beyazlı ekibin orta sahadaki en önemli isimleri arasında yer alırken, bu sezon forma giydiği 8 maçta 1 gol kaydetti.

Gedson Fernandes kart ceza sınırında

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Trabzonspor karşılaşmasına sarı kart ceza sınırında çıkacak.

Bu sezon Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarında sarı kart görerek sınıra gelen Fernandes, yarınki mücadelede kart görmesi halinde ligin 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş son 21 maçta 5 kez yenildi

Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 21 maçta 5 kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 21 randevuda siyah-beyazlı ekip, rakibine 8 kez üstünlük kurarken, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, söz konusu dönemde rakibini 4 kez 2-1'lik skorla yenmeyi başardı.

Bordo-mavili ekip, geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı İstanbul'da yine 2-1'lik skorla mağlup etti.

Bu arada Trabzonspor, rakibiyle yaptığı son 18 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

Ligde Beşiktaş bir galibiyet önde

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında bir farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 98 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 36 galibiyet aldı, 25 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ligde Beşiktaş'ın attığı 140 gole, Trabzonspor 113 golle karşılık verdi.

Farklı skorlar

Beşiktaş, bordo-mavili rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu.

İki takım, İstanbul'da resmi ve özel 66 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 15 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.

İstanbul'da Beşiktaş 105, Trabzonspor ise 53 gol attı.

Bu arada siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı.

Geçen sezon Vodafone Park'ta yapılan karşılaşmada Trabzonspor, rakibine 2-1 üstünlük kurmayı başardı. Trabzon'daki karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İstanbul'daki lig maçları

Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı.

Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 48 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 14'ünü Trabzonspor kazandı, 14 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Siyah-beyazlıların 75 golüne karşılık, bordo-mavililer 43 gol attı.

Trabzonspor, deplasmanda son 18 maçta 4 kez yenildi

Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 18 lig maçında rakibine üstünlük kurmakta zorlandı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakibine sadece 4 kez mağlup oldu.

Bordo-mavili ekip, bu maçların 7'sinde Beşiktaş'a üstünlük kurdu. Taraflar arasındaki 7 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.