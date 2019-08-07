Beşiktaş takımının yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'a böyle geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşiktaş takımının yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'a böyle geldi

Beşiktaş'ın büyük ölçüde anlaşmaya vardığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş takımının yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'a böyle geldi - Sayfa 1

İspanya'nın Barselona şehrinden Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 30 yaşındaki stoperi, siyah beyazlı kulüp yetkilileri ve taraftarlar karşıladı.

13
Beşiktaş takımının yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'a böyle geldi - Sayfa 2

Basın mensuplarına kartal işareti yaparak poz veren Ruiz, özel bir araçla havalimanından ayrıldı.

23
Beşiktaş takımının yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'a böyle geldi - Sayfa 3

Victor Ruiz, geride kalan sezon İspanyol ekibi Villareal'de 33 maçta forma giydi.

33