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Beşiktaş Sporting maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11)

Beşiktaş Sporting maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u ağırlıyor. İlk iki maçından puan çıkartamayan Kartal, ilk galibiyetini taraftarı önünde arıyor. Beşiktaş - Sporting maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında Portekiz'in Sporting Lizbon takımını konuk ediyor. Vodafone Park'ta 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Slovenya'dan Slavko Vincic yönetecek ve kritik mücadele Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Kartal, C Grubu'ndaki iki maçında galibiyet sevinci yaşayamadı ve puan alamadı. Grubundaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, Hollanda deplasmanındaki Ajax mücadelesini 2-0 mağlubiyetle tamamladı.

Sporting Lizbon da Beşiktaş gibi iki maçta da yenilmekten kurtulamadı. Evinde Ajax'a 5-1 yenilen Portekiz ekibi, Borussia Dortmund deplasmanından ise 1-0 yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaş - Sporting

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Sporting: Adan, Esgaio, Coates, Reis, Bragança, Palhinha, Porro, Santos, Sarabia, Nunes, Paulinho

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