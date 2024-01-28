Beşiktaş Sivasspor'a konuk oluyor! İlk yarıda 1 gol atıldı!

İki haftadır gol atamayan Beşiktaş, Sivasspor'a konuk oluyor. Beşiktaş 2 haftadır gol atamazken, 2012 yılındaki gol orucunu da Sivasspor maçıyla sonlandırmıştı. Maç başladı, canlı anlatımla takip edebilirsiniz...

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Süper Lig'de oynadığı son iki maçta gol atamayan Beşiktaş, Sivasspor'a konuk oluyor. Daha uzun bir gol hasretini en son Ocak-Şubat 2012'de Carlos Carvalhal yönetiminde yaşarken; o seriyi sonlandıran karşılaşma, deplasmandaki 1-1'lik Sivasspor beraberliği olmuştu. Sivasspor Beşiktaş maçında ilk düdük çaldı. beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanan maçta takımların ilk 11'leri şöyle:

Sivasspor: Ali Şaşal, Paluli, Appindangoye, Samba, Uğur, Hakan, Poungouras, Kvet, Emrah, Barrow, Manaj.

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Necip, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege, Gedson, Salih, Ghezzal, Rashica, Cenk.

Maçtan canlı anlatım...

Dakika 36: Sarı Kart... Beşiktaş yarı sahasında yaşanan ikili mücadele sırasında Demir Ege Tıknaz, topla birlikte ilerleyen Emrah Başsan'a müdahalede bulununca hakem Ali Şansalan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

Dakika 23: Sarı Kart... Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Hakan Arslan, Gedson Fernandes'e arkadan kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Ali Şansalan tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Dakika 6: GOL... EMS Yapı Sivasspor, Rey Manaj'ın golü ile maçta öne geçti. Gedson Fernandes'ten topu kapan Rey Manaj'ın, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Baktiyor Zaynutdinov'a çarparak kaleye yönelen topa Ersin Destanoğlu'nun müdahalesi yeterli olmayınca meşin yuvarlak ağlarla buluşuyor.

Sivas son 7 maçtan birini kazanabildi

Beşiktaş ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanan Sivasspor, tek galibiyetini geçen sezon evinde aldı. Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalık bölümünde Sivasspor'dan daha fazla gol atan tek takım Fenerbahçe. Sivasspor forveti Fode Koita'nın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı iki takımdan biri Beşiktaş.

Bu sezon Süper Lig'de dört gol atan Milot Rashica, geçen sezonun tamamında kaydettiği gol sayısını geride bırakmak istiyor. Kosovalı oyuncu, sezonun ilk yarısında Beşiktaş formasıyla Sivasspor'a karşı bir gol sevinci yaşamıştı.