Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (11'ler belli oldu)

Beşiktaş, 7 puan gerisinde bulunduğu lider Sivasspor'u konuk ediyor. Kartal, taraftarı önünde kazanıp zirveye bir adım daha yaklaşmak; Yiğido ise rakiplerinden birini saf dışı bırakmak için mücadele edecek. Peki, Beşiktaş - Sivasspor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Beşiktaş, Süper Lig'de ikinci yarının perdesini açıyor. Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek ve mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Sivasspor'u konuk ettiği son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan siyah-beyazlılar (1M), evindeki bu istikrarını sürdürmek istiyor. Son beş Süper Lig maçında Beşiktaş'ı üç kez mağlup eden Sivasspor ise (2M), kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırma peşinde.

Beşiktaş - Sivasspor

Stat: Vodafone Park

Hakem: Ali Şansalan

Saat: 19:00

Yayın: beIN SPORTS HD 1

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Roco, Vida, Rebocho, Elneny, Atiba, Caner, Nkoudou, Ljajic, Burak

Sivasspor: Samassa, Uğur, Caner, Appindangoye, Marcelo, Fatih, Hakan, Ziya, Emre, Erdoğan, Yatabare