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Beşiktaş-Sivasspor maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş-Sivasspor maçı (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'la karşılaşıyor.

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 Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada Volkan Bayarslan görev yapacak

BEŞİKTAŞ 1-0 SİVASSPOR (İLK YARI)

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Masuaku, Saiss, Necip, Rosier, Dele Alli, Gedson, Salih, Nkoudou, Weghorst, Muleka

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Uğur, Caner, Goutas, Erdoğan, Ulvestad, Charisis, Keita, Gradel, Yatabare, Leke

HAKEM: Volkan Bayarslan
STAT: Vodafone Park
SAAT: 21:45
YAYIN: beIN SPORTS 1

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