Beşiktaş-Sivasspor maçı (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'la karşılaşıyor.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada Volkan Bayarslan görev yapacak
BEŞİKTAŞ 1-0 SİVASSPOR (İLK YARI)
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, Masuaku, Saiss, Necip, Rosier, Dele Alli, Gedson, Salih, Nkoudou, Weghorst, Muleka
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Uğur, Caner, Goutas, Erdoğan, Ulvestad, Charisis, Keita, Gradel, Yatabare, Leke
HAKEM: Volkan Bayarslan
STAT: Vodafone Park
SAAT: 21:45
YAYIN: beIN SPORTS 1