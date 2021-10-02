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Beşiktaş - Sivasspor maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş - Sivasspor maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında konuk edeceği Demir Grup Sivasspor ile 31. kez karşılaşacak. Ligde geride kalan 7 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 9 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, puan cetvelinde 11. sırada yer alıyor. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Vodafone Park Stadı'nda oynanacak maç bu akşam saat 19.00'da başlayacak. 

Beşiktaş ise 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek puan cetvelinde 4. sırada bulunuyor. Sivasspor'da, Beşiktaş maçı öncesi Aaron Appindangoye ve Leke James'in sakatlıkları bulunuyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Oğuzhan, Kenan, Güven, Batshuayi

Sivasspor: Muammer, Uğur, Caner, Dimitrios, Ahmet, Hakan, Azubuike, Felix, Gradel, Henrique, Kayode

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