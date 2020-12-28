Beşiktaş Sivasspor maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de üst üste iki maç kazanarak zirveye ortak olan Beşiktaş, 15. hafta mücadelesinde Sivasspor'u konuk ediyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Kartal, rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Sivasspor ise deplasmanda kazanarak yakaladığı çıkışı sürdürme peşinde. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u ağırlıyor. Vodafone Park'ta 19.00'da başlayan mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor ve zorlu karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Kartal, ligde oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 25 puan topladı. Son 2 haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü'nü yenen Beşiktaş, zirve yarışına da ortak oldu.

Sivasspor ise 4'er galibiyet ve yenilginin yanı sıra 5 beraberlik sonunda 17 puan topladı.

Beşiktaş: 0 - 0 :Sivasspor (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Vodafone Park

Hakem: Arda Kardeşler

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton Silva, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Bernard Mensah, Rachid Ghezzal, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın

Sivasspor: Mamadou Samassa, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Fayçal Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Mustapha Yatabare