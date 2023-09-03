Beşiktaş - Sivasspor / Canlı yayın

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında EMS Yapı Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımını anbean internethaber.com üzerinden takip edebilirsiniz.

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u ağırlıyor. Konferans Ligi'nde grup aşamasına geçmeyi başaran Siyah-Beyazlılar, milli ara öncesinde evinde oynadığı bu maçı kazanarak puan kaybı yaşamak istemiyor.

Beşiktaş 2 - 0 Sivasspor

Maçın ilk yarısı 2-0'lık Beşiktaş üstünlüğü ile tamamlandı.

45'İlk yarının sonuna 4 dakikalık kayıp zaman ilave edildi.

44'Sivasspor'da Colley'e müdahalede bulunan Manaj, sarı kart gördü.

41'Rashica, Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü de Sivasspor'a attı.

40'GOL! Beşiktaş, Milot Rashica'nın golüyle skoru 2-0'a getirdi.

29'Sivasspor golden sonra rakip yarı alana kalabalık gitmek istiyor.

25'GOL! Beşiktaş, Omar Colley'nin kafa golü ile maçta öne geçti. Sağ kanattan Amir Hadziahmetovic'in kullandığı köşe vuruşuna kale sahasında iyi yükselen Colley, kafayla takımını öne geçiren golü attı.Gol - Omar Colley

13'Sivasspor'da Gerson Rodrigues kenara beni değiştirin işaretinde bulundu.

11'Orta alanda topu alan Chamberlain, savunma arkasına uzun top denedi. Kaleci Ali Şaşal çıktı ve topu kontrol etti.

10'Maçta tempo çok yüksek değil.

6'Aboubakar, rakip yarı alanın ortalarında topla buluştu. Çalımlarla ceza alanına girmek isteyen Kamerunlu golcü, savunmanın müdahalesi ile durduruldu.

2'Savunma arkasına atılan topla ceza sahasına giren Rosier, sağda son çizgide ortasını içeri çevirdi. Kaleci Ali Şaşal topun kontrolünü sağladı.

1' Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

Beşiktaş - Sivasspor 11'ler...

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Chamberlain, Gedson, Muleka, Rashica, Aboubakar

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Ndie, Fernandes, Manaj

Beşiktaş - Sivasspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat oldu

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor arasında oynanacak müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Serkan Tokat oldu. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor bugün saat 19.15'te Beşiktaş Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü ise hakemi Turgut Doman olacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. Tokat'a AVAR olarak Mustafa Öğretmenoğlu ve Serkan Çimen eşlik edecek.

Yiğidolarla 35. randevu!

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, bugün saat 19.15’te Beşiktaş Stadyumu’nda Sivasspor ile karşılaşacak. Bu maç öncesi ligde Siyah-Beyazlılar, bir maç eksiğiyle birlikte 1 galibiyet, 1 beraberlik ile topladığı 4 puanla 12. sırada yer alırken Sivasspor ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ile aldığı 5 puanla 5. sırada bulunuyor. İki takım Süper Lig’de 34 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş 17, Sivasspor ise 11 defa sahadan 3 puan ile ayrılırken 6 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Siyah-Beyazlılar, 49 gol atma başarısı gösterirken, Kırmızı-Beyazlılar ise 38 gol ile karşılık verdi. İki takım arasında oynanan son maçta Yiğidolar, sahadan 1-0’lık üstünlük ile ayrılmıştı.

Son mağlubiyet Sivas'a

Beşiktaş, Süper Lig’deki son mağlubiyetini Sivasspor’a karşı aldı. Siyah-Beyazlılar, geçen sezonun ikinci yarısında Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaştığı rakibine 1-0’lık skorla mağlup olmuştu. Kartal bu maçtan itibaren ligde çıktığı 17 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Şenol Güneş’in öğrencileri, söz konusu süreçte 13 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Amartey ve Masuaku'nun oynaması beklenmiyor

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Daniel Amartey ve Arthur Masuaku'nun bu mücadelede de forma giymesi beklenmiyor.

İki oyuncu sakatlıkları nedeniyle Dinamo Kiev'le oynanan rövanş karşılaşmasında görev alamamıştı.

Sivasspor cephesi

Topladığı 5 puanla ligde 4. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

Ligin ilk haftasında Yılport Samsunspor ile evinde 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci hafta deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenmişti. Sivasspor geçen hafta ise sahasında Bitexen Antalyasspor ile 1-1 berabere kalmıştı.