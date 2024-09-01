Beşiktaş - Sivasspor / Canlı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u konuk ediyor.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 4. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş - Sivasspor

Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

Beşiktaş - Sivasspor ilk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Sonko, Radakovic, Samba, Uğur, Charisis, Jan, Alex, Azizbek, Manaj

Konuk takım Net Global Sivasspor, ligin ilk haftasında Trabzonspor'la berabere kalırken, ikinci haftada Bellona Kayserispor deplasmanından galibiyetele döndü. Bülent Uygun'un öğrencileri, geçtiğimiz hafta İkas Eyüpspor'a tek golle mağlup olarak 4 puanda kaldı.

İlk iki lig maçından galip ayrılan Beşiktaş, Net Global Sivasspor'u mağlup ederse 2013-2014 sezonundan bu yana ilk kez sezona üçte üç yaparak başlayacak. Net Global Sivasspor ise İstanbul'dan 3 puanla ayrılması halinde 2021'den bu yana ilk kez üst üste üç dış saha galibiyeti almış olacak.

Beşiktaş'ın Net Global Sivasspor'u konuk ettiği son maçlarda üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazılar, rakibini ağırladığı son dört lig maçının tamamını kazandı. İki takım son olarak 28 Ocak 2024'te Sivas'ta karşı karşıya gelmişti. Mücadeleyi Sivas temsilcisi tek golle kazanmıştı.