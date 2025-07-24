Beşiktaş - Shakhtar Donetsk / Canlı anlatım

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geliyor.

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UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş, 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i ağırlıyor. İstanbul'da oynanan kritik karşılaşmada siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde, taraftarı önünde Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi karşısında skor avantajını eline geçirmeyi hedefliyor.

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk

Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rafa, Rashica, Gedson, Abraham.

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Konoplya, Bondar, Matvienko, Marlon, Ocheretko, Sudakov, Alisson, Kevin, Eguinaldo

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Beşiktaş'ta yeni transferler Tammy Abraham, David Jurasek ve Orkun Kökçü, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görev vermesi durumunda ilk kez resmi bir müsabakada forma giyecek.

Siyah-beyazlıların geçtiğimiz gün UEFA'ya teslim ettiği 33 kişilik listede, geçen sezonu kiralık olarak geçiren ve kulübe geri dönen oyuncular da bulunuyor. Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Al-Musrati, Can Keleş ve Tayfur Bingöl gibi futbolcular da Norveçli teknik adamdan forma şansı bekleyecek.

BEŞİKTAŞ KRİTİK MAÇA HAZIR

Siyah-beyazlı takım, yeni sezon öncesi Avusturya'da yaptığı kampta dört hazırlık maçı oynadı. Beşiktaş, ilk üç hazırlık maçında Avusturya ekipleriyle karşılaştı. İlk hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenen siyah-beyazlılar, ikinci müsabakada ise Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.

Üçüncü karşılaşmada Wolfsberger'e 3-2 kaybeden Beşiktaş, dördüncü ve son hazırlık maçında da Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898'e 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, dört maçta 6 gol atarken, kalesinde ise aynı sayıda gol gördü.

AVRUPA KUPALARINDA 253. RANDEVU

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 253. maçına çıkacak. Kartal geride kalan 252 mücadelede 95 galibiyet, 49 beraberlik ve 108 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 338 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 384 gole engel olamadı.