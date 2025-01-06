Beşiktaş Sergen Yalçın ile anlaşamadı! İşte teknik direktör adayları....

Siyah-beyazlılara 2020-21'de son şampiyonluğunu kazandıran 52 yaşındaki çalıştırıcı ile başkan Adalı dün 2 saati bulan bir toplantı yaptı. Beşiktaş'ın sorunlarının konuşulduğu ve fikir alışverişinde bulunularak başlanan görüşmede esas konu teknik direktörlüktü.