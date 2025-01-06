Beşiktaş Sergen Yalçın ile anlaşamadı! İşte teknik direktör adayları....
Süper Lig'de kötü günler geçiren Beşiktaş'ta beklenen görüşme gerçekleşti. Başkan Serdal Adalı ile görüşen teknik direktör Sergen Yalçın, kardeşinin sağlık sorunu sebebiyle kendisine gelen teklifi reddetti ve görüşme olumsuz sonuçlandı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası 4 aday hocanın olduğu ortaya çıktı. İşte o isimler...
Ligde kötü günler geçiren ve yeni başkanını seçen Beşiktaş'ta merakla beklenen Serdal Adalı ile Sergen Yalçın arasındaki görüşmeden olumsuz sonuç çıktı.
Siyah-beyazlılara 2020-21'de son şampiyonluğunu kazandıran 52 yaşındaki çalıştırıcı ile başkan Adalı dün 2 saati bulan bir toplantı yaptı. Beşiktaş'ın sorunlarının konuşulduğu ve fikir alışverişinde bulunularak başlanan görüşmede esas konu teknik direktörlüktü.
Başkan Adalı, Sergen Yalçın'ı takımın başında görmek istediğini ve bunun Beşiktaş taraftarının da büyük isteği olduğunu belirtti.
Deneyimli teknik adam, kardeşi Gürsoy Yalçın'ın sağlık sorunları nedeniyle çalışmak istemediğini ve bir süre ailesi ile ilgilenmek adına bu zor kararı aldığını söyledi.