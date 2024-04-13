Beşiktaş - Samsunspor / CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Yılport Samsunspor'u konuk ediyor.

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor'u ağırlıyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede Direnç Tonusluoğlu düdük çalıyor. VAR'da ise Onur Özütoprak yer alıyor.

Beşiktaş 1 - 0 Samsunspor

45'+3 İlk yarının sonunda en az 3 dakika daha oynanacak.

40'Semih sağ kanattan içeri çevirdi. Ceza sahasında topu savunma uzaklaştırdı.

34'Muci'nin ceza yayından yaptığı vuruşta top kaleciden döndü.

31'Ntcham savunma arkasına hareketlenen Marius Mouandilmadji'ye pasını gönderdi fakat Colley araya girdi ve topu taca gönderdi.

26'Ghezzal sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Muleka'nın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

18'GOL! Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 öne geçti. Orta alanda topu alan Gedson ceza sahasına girerken kontrolünü kaybetti. Topu bir anda önünde bulan Semih kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

16'Serbest vuruşta topun başına geçen Muci doğrudan kaleyi düşündü. Muci'nin şutunda top barajdan döndü.

14'Gedson ceza yayının gerisinde yerde kaldı. Beşiktaş kritik noktadan serbest vuruş kazandı.

8'Semih'in pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Muci'nin vuruşunda top auta gitti.

6'Svensson sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde oluşan karambolde Muleka'nın vurduğu top yandan dışarı çıktı.

5'Zeki sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

1'İlk düdük geldi ve Dolmabahçe'de maç başladı.

Beşiktaş - Samsunspor ilk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Bakhtiyor, Gedson, Rashica, Muçi, Ghezzal, Muleka, Semih

Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Van Drongelen, Soner, Bennasser, Holse, Taylan, Ntcham, Emre, Mouandilmadji.

Beşiktaş'ta eksikler

Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, Yılport Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Onur Bulut, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku ve Ante Rebic, müsabakada görev yapamayacak. RAMS Başakşehir ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan kaleci Mert Günok ise iyileşti. Milli file bekçisi, teknik direktör Fernando Santos'un şansı vermesi halinde sahada olabilecek.

Dört futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, Samsunspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan Jonas Svensson, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.