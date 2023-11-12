Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i ağırlıyor! Rıza Çalımbay ilk sınavında! Canlı yayın...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Rıza Çalımbay, Beiktaş teknik direktörü olarak ilk maçına çıktı. İşte maçtan son dakika gelişmeler...

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş evinde RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi.

Beşiktaş'ta ilk oyuncu ilk yarıda geldi. Sakatlanan Baktiyor Zaynutdinov oyundan alınırken yerine Rachid Ghezzal oyuna dahil oldu.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Hadziahmetovic'in sağ çaprazdan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Necip Uysal'ın kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.

45+5. dakikada Salih Uçan'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rosier'nin rakibini çalımladıktan sonra sol ayağıyla çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

İlk yarıda iki takım da gol atmayı başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Arda Kardeşler, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Amartey, Tayfur Bingöl, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Muleka, Zaynutdinov (Dk. 40 Ghezzal), Rebic

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Ba, Opoku, Duarte, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Dennis, Emirhan İlkhan, Serdar Gürler, Piatek

Sarı kartlar: Dk. 26 Opoku (RAMS Başakşehir), Dk. 45 Rebic (Beşiktaş)

Maç öncesinden notlar

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, 18 yıl sonra siyah-beyazlı takımın başında ilk maçına çıktı.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın istifa etmesinin ardından göreve getirilen 60 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'ta teknik direktör olarak ikinci dönemine RAMS Başakşehir müsabakasıyla başladı.

Futbolculuk kariyerinde sadece siyah-beyazlı formayı giyen ve birçok başarı elde eden Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ı ilk olarak Ocak 2005-Ekim 2005'te çalıştırmıştı.

Siyah-beyazlı ekip, Çalımbay yönetiminde 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 2 puan ortalaması yakalamıştı.

Kadroda 4 değişiklik

Beşiktaş, son maçına göre ilk 11'de 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan maça Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Daniel Amartey, Tayfur Bingöl, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Ante Rebic 11'iyle başladı.

Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Omar Colley, Alex-Oxlade Chamberlain, Rachid Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Aytuğ Batur Kömeç, Jean Onana, Umut Meraş ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile yapılan son müsabakaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Chamberlain'i yedeğe çekti. Cenk Tosun ve Eric Bailly sakatlıkları, Kosovalı futbolcu Milot Rashica ise milli takım kampına gitmesi nedeniyle kadroya dahil edilemedi.

Çalımbay, bu isimlerin yerine Başakşehir karşısında ilk 11'de Amartey, Tayfur, Salih ve Rebic'i görevlendirdi.

Siyah-beyazlılarda Arthur Masuaku ile Vincent Aboubakar da sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

Taraftarlardan Rıza Çalımbay'a büyük destek

Beşiktaş taraftarı, karşılaşmadan önce teknik direktör Rıza Çalımbay'a büyük destek verdi.

Deneyimli teknik adamı tribünlere çağıran taraftarlar, "Oley oley Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın çocuğu Rıza Çalımbay" şeklinde tezahüratta bulundu.

Çalımbay da tek tek tribünlere giderek siyah-beyazlı taraftarları selamladı. Taraftarlar, Rıza Çalımbay'a çiçek takdim etti.

Başakşehir cephesi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'a konuk olan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, son oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasına göre ilk 11'inde biri zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Danijel Aleksic kadroda yer almadı. Atan, MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de sahaya çıkan Aleksic, Lucas Lima ve Deniz Türüç'ün yerine ise Ba, Emirhan İlkhan ve Emmanuel Dennis'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Medipol Başakşehir sahaya, Volkan Babacan, Dubois, Ba, Opoku, Duarte, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Dennis, Emirhan İlkhan, Serdar Gürler ve Piatek ilk 11'iyle çıktı.

İstanbul ekibinin yedek kulübesinde ise Deniz Dilmen, Cemali Sertel, Lucas Lima, Abeid, Deniz Türüç, Onur Ergün, Figueiredo, Pelkas, Efecan Barlık ve Keny yer aldı.