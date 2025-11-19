BIST 10.904
Beşiktaş, Rafa Silva'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Beşiktaş, Rafa Silva'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Beşiktaş, Rafa Silva'nın MR tetkikleri sonucunda bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmadığını açıkladı.



Beşiktaş'ta bir süredir devam eden Rafa Silva krizi, yeni bir boyut kazanmıştı.

Portekizli oyuncu, bir süredir ağrılarını gerekçe göstererek antrenmanlara çıkmıyordu.



Beşiktaş da konuyla ilgili olarak oyuncuyu detaylı bir sağlık kontrolüne soktu.


Beşiktaş, Rafa Silva'nın MR sonuçlarını resmi siteden duyurdu.



"HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLANMAMIŞTIR"

Buna göre Portekizli futbolcuda herhangi bir bulguya rastlanılmadığı ifade edildi.



Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva’nın dün sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR tetkikleri neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır.

Bel ağrısının devam ettiğini bildirerek bugünkü çalışmaya katılmayan futbolcumuza sağlık ekibimiz tarafından mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanacaktır.

