Beşiktaş, Panathinaikos ile berabere kaldı! İşte maçın özeti
Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Yunan ekibi Panathinaikos ile oynadığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.
Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında 7. maçı ve son hazırlık maçında Yunan temsilcisi Panathinaikos ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, mücadelenin hem 11’inde hem de yedeklerde Jermain Lens ve Isimat Mirian dışında genç futbolcuları seçti.
Siyah-beyazlılar mücadeleye; Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat, Isimat Mirin, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Jeremain Lens, Muhayer Oktay, Orkan Çınar ve Umut Nayir 11’i ile başladı.
Pana'da ise Teknik Direktör Georgis Donis; Kotsaris Konstantinos, Mollo Johan, Apostolakis Konstantinos, Vergos Nikolaos, Kourmpelis Dimitrios, Nunes Johao, Theocharis Evangelos, Mavrommatis Thefanis, Zagaritis Vasilios, Konan Christian ve Kampetsis Anargiros 11’ine şans verdi.