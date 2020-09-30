Beşiktaş Nikola Kalinic transferinde son düzlüğe girdi

Son olarak Vincent Aboubakar'ı hücum hattına takviye eden Beşiktaş'ın Nikola Kalinic'te de sona yaklaştığı ifade edildi. Yöneticiler, Cuma ve Cumartesi günleri önemli gelişmeler olabileceğini aktardı.

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Siyah-beyazlıların uzun süredir peşinde olduğu Nikola Kalinic'i bonservissiz göndermek istemeyen Atletico Madrid, Luis Suarez'i kadrosuna katmasının ardından strateji değişikliğine gidiyor. Kalinic için İtalyan kulüplerinden istediği teklifleri alamayan İspanyol kulübünün, Hırvat yıldızın transferine bonservis bedeli olmaksızın izin verme noktasına geldiği ifade edildi.

Görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirten Beşiktaşlı yöneticiler, "En geç hafta sonuna kadar transferi bitirmek için çalışıyoruz. Cuma ve Cumartesi bu konuda önemli gelişmeler olabilir" ifadelerini kullandı.

Anlaşma an meselesi

Golcü futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme öneren siyah- beyazlılar, maaş ve bonus dahil 2 milyon 750 bin Euro'luk teklifle gitmişti. Oyuncuyla da son pazarlıkların yapıldığı ve anlaşmanın her an sağlanabileceği belirtildi.

2008'den bu yana Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını giyen Kalinic, 42 karşılaşmada 15 gol atıp, 3 de asist yaptı. 32 yaşındaki futbolcu, geçen sezon kiralık oynadığı Roma'da ise 19 resmi maça çıktı. 5 gol ve 2 asistle 7 kez skora katkı sağladı.

Vida'nın yerine Montero sahada

Konya maçında Beşiktaş'ın takım halinde kötü performans sergilemesinin yanı sıra Vida- Welinton ikilisinin çok fazla hata yapması 4 gollü mağlubiyete neden olmuştu. Savunmada değişikliği planlayan teknik heyetin yeni transferlerden Montero'yu hazırladığı belirtildi. 21 yaşındaki futbolcunun G.Birliği maçında 11'de olmasına kesin gözüyle bakılırken, yanında oynayacak ismin ise Welinton olması bekleniyor. Bu durumda Vida'ya kulübe yolu gözükecek.