Beşiktaş Murillo'da mutlu sona ulaştı! Kaleci transferini de bitirdi
Beşiktaş, ara transferin son gününde bombaları arka arkaya patlattı. Sabah erken saatlerde Agbadou'yu resmen açıklayan Kara Kartal, sağ bek Amir Murillo ile de her konuda anlaştı. Panamalı sağ bek Murillo'nun İstanbul'a geleceğini duyuran Beşiktaş, kaleci transferini de bitirdi. İşte detaylar...
Marsilya'nın 29 yaşındaki oyuncusu Amir Murillo ile ilgilenen siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın onay vermesinin ardından harekete geçmişti. Panamalı futbolcu cephesiyle yapılan görüşmelerde 3.5 yıllık kontrat üzerinden anlaşmaya varıldı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Fransız kulübü Marsilya'ya 5 milyon Euro bonservis ve gerçekleşmesi halinde 1 milyon Euro da bonus ödeyecek. Panamalı sağ bekin öğlen saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Amir Murillo bugün İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atacak.
Beşiktaş, Amir Murillo'Nun geliş saatini açıkladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;
"Profesyonel Futbolcu Amir Murillo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için İstanbul’a geliyor. Murillo’yu taşıyan uçak bugün saat 15.15’te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır."