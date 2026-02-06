Beşiktaş Murillo'da mutlu sona ulaştı! Kaleci transferini de bitirdi

Beşiktaş, ara transfer döneminde bombaları bir bir patlattı. Son olarak Agbadou'yu kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, Panamalı sağ bek Amir Murillo'nun transferi konusunda da hem kulübü hem de kendisi ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş kaleci transferini de bitirdi. Siyah-beyazlılar, Roma'dan kaleci Devis Vasquez'i kadrosuna kattı. İşte detaylar...