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Beşiktaş-Medipol Başakşehir Süper Lig maçı (CANLI İZLE)

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Siyah beyazlı ekipte Sergen Yalçın'ın durumu tartışılsa da koronavirüs nedeniyle yaşanan sıkıntı Beşiktaş'ın kadro kurmakta zorlanmasına neden oluyor.

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Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 11. sırada yer aldı.

Beşiktaş-Medipol Başakşehir

MAÇIN CANLI ANLATIMI BURADA OLACAK

İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku; Dorukhan, Necip, Montero, Rıdvan; Josef, Atiba, Mensah; Ghezzal, Larin, Aboubakar

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. Maç, beIN SPORTS HD 1'den ekranlara gelecek.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Sezonun ilk dört maçında 1 puan toplayabilen Medipol Başakşehir, son 4 müsabakasını kazanarak 13 puana ulaştı.

Bu sezon 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Beşiktaş ise 10 puana sahip.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Enzo Crivelli ve Junior Caiçara, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan iki futbolcu da takımdaki yerini alamayacak.

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