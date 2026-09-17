Beşiktaş - Marsilya / Canlı anlatım

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı konuk ediyor.

Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezon istikrarlı bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, Fransız temsilcisini yenerek Avrupa serüvenine 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Beşiktaş 0 - 0 Marsilya

9' BİR ŞUT! Temsilcimiz Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen hızlı atağında Cerny çaprazdan ceza yayına doğru sokulup sol ayağıyla şutunu çekti, top üstten dışarı gitti.

8' Marsilya'nın orta alanda kazandığı serbest vuruşta top bir anda Beşiktaş savunmasının arkasına atıldı. Abdelli ceza alanı ön çizgisinde buluştuğu topla içeri sokulmak isterken son anda yetişen Agbadou, rakibinin pozisyonunu bozarak tehlikeyi önledi.

7' Tüpraş Stadyumu'nu dolduran siyah beyazlı taraftarlar da ilk düdükten bu yana çok büyük bir coşkuyla takımlarını destekliyor. Beşiktaş da taraftarının desteğiyle bir an önce golü bulmak için baskıyı artırmaya çalışıyor.

1' İlk düdük çaldı ve maça Marsilya başladı! Başarılar Beşiktaş!

Beşiktaş - Marsilya ilk 11'ler

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Vlahovic.

Marsilya: De Lange, Weah, Garcia, Cornelius, Riley, Abdelli, Höjbjerg, Gomes, Abdallah, Maupay, Harit

VLAHOVIC DÖNÜYOR

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, bir maç aranın ardından formasına kavuşacak. Fenerbahçe derbisinde "hakareti" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Vlahovic, 1 maç ceza almış ve ligdeki Erzurumspor FK karşılaşmasında kadroda yer alamamıştı. Olimpik Marsilya karşısında yeniden siyah-beyazlı formasına kavuşacak 26 yaşındaki golcü, Vincenzo Italiano'nun gol yollarındaki en büyük kozu olacak. Dusan Vlahovic, bu sezon 5 maçta 4 gole imza attı.

TROSSARD YOK, ORKUN BELİRSİZ

Beşiktaş'ta Marsilya maçı öncesi tek eksik bulunuyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano, Trossard'ın ağrıları nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyeceğini açıkladı. Siyah-beyazlılarda ayak parmağında çatlak tespit edilen Orkun Kökçü'nün durumu ise maç saatinde netleşecek.

ÜÇ TURU BAŞARIYLA GEÇTİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına üç tur geçerek ulaştı. Organizasyona 2. eleme turundan başlayan siyah-beyazlı ekip, Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. tura adını yazdırdı. Sonraki turda Çekya temsilcisi Hradec Kralove'u 1-0'lık sonuçlarla eleyen Beşiktaş, son bir adım için play-off'ta Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile karşılaştı. İlk maçı sahasında 3-0 kazanan siyah-beyazlı futbol takımı, rövanşta 1-0 kaybetse de lig aşamasına kalmayı başardı. Bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, kaydettiği 8 gole karşılık kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

SAHASINDA 6'DA 6 YAPTI

Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 6 maçı da kazandı. Avrupa kupalarında Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0) ve Kauno Zalgiris'i (3-0) yenen Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2) ve Erzurumspor FK'yi (3-0) mağlup etti. "Dolmabahçe"de yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 15 gol atarken, kalesinde 2 gole engel olamadı

SON ÜÇ MAÇTAN GALİP AYRILDI

Beşiktaş, oynadığı son üç karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Ligin 2. haftasında Alanyaspor'a 1-0, daha sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'e aynı skorla kaybeden siyah-beyazlılar, sonrasında ligde Çorum FK, Fenerbahçe ve Erzurumspor FK karşılaşmalarından üçer puanla ayrıldı. Sahasında Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak Beşiktaş, rakibini mağlup ederek serisini sürdürmeyi hedefliyor.