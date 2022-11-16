BIST 4.669
DOLAR 18,61
EURO 19,34
ALTIN 1.062,49

Beşiktaş Marcelo'nun peşine düştü! Menajeriyle görüşmelere başlandı!

|
Beşiktaş Marcelo'nun peşine düştü! Menajeriyle görüşmelere başlandı!

Beşiktaş'ta devre arası öncesi Marcelo bombası gündemde geniş yer aldı. Yunan ekibi tarafından kadro dışı kalan Brezilya futbolcunun menajerinin siyah-beyazlılarla görüştüğü iddia edildi. İşte son gelişmeler... .

Beşiktaş Marcelo'nun peşine düştü! Menajeriyle görüşmelere başlandı!

Beşiktaş'ın adı bir dünya yıldızıyla yan yana geldi, Marcelo...

18
Beşiktaş Marcelo'nun peşine düştü! Menajeriyle görüşmelere başlandı!

Real Madrid'den efsane olarak ayrılan Marcelo, Olympiakos'a imza attı ancak Yunan ekibinde büyük hayal kırıklığı yaşadı.

28
Beşiktaş Marcelo'nun peşine düştü! Menajeriyle görüşmelere başlandı!

Fotomaç'ın haberine göre Brezilyalı sol bek iki lig, üç Avrupa Kupası maçında toplamda 121 dakika forma giydi. 30 dakika sahada kaldığı Lamia maçından sonra da kadro dışı kaldı.

38
Beşiktaş Marcelo'nun peşine düştü! Menajeriyle görüşmelere başlandı!

İspanyol Don Balon dergisi Marcelo'nun Olympiakos'ta mutsuz olduğunu, Yunanistan'da beklediği rekabetçi ortamı bulamadığı için ayrılmak istediği haberini yaptı.

48