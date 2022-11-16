Beşiktaş Marcelo'nun peşine düştü! Menajeriyle görüşmelere başlandı!
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Beşiktaş'ta devre arası öncesi Marcelo bombası gündemde geniş yer aldı. Yunan ekibi tarafından kadro dışı kalan Brezilya futbolcunun menajerinin siyah-beyazlılarla görüştüğü iddia edildi. İşte son gelişmeler... .
Beşiktaş'ın adı bir dünya yıldızıyla yan yana geldi, Marcelo...
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Real Madrid'den efsane olarak ayrılan Marcelo, Olympiakos'a imza attı ancak Yunan ekibinde büyük hayal kırıklığı yaşadı.
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Fotomaç'ın haberine göre Brezilyalı sol bek iki lig, üç Avrupa Kupası maçında toplamda 121 dakika forma giydi. 30 dakika sahada kaldığı Lamia maçından sonra da kadro dışı kaldı.
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İspanyol Don Balon dergisi Marcelo'nun Olympiakos'ta mutsuz olduğunu, Yunanistan'da beklediği rekabetçi ortamı bulamadığı için ayrılmak istediği haberini yaptı.
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