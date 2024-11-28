Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv / Canlı

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor.

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Beşiktaş, Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda Maccabi Tel Aviv ile karşılaşıyor. Süper Lig’de üst üste yaşadığı puan kayıplarını Avrupa’da telafi etmek isteyen Beşiktaş’ta Muçi sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor.

Beşiktaş 1 - 2 Maccabi Tel Aviv

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'GOL! 45+1' Peretz, Maccabi'yi 2-1 öne geçirdi. Jehezkel ceza sahasının solundan içeri kesti. Kale önünde Peretz'in vuruşunda top ağlara gitti.

38'GOL! Beşiktaş, Rafa'nın golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı. Maccabi'nin kullandığı köşe vuruşunda Beşiktaş savunmasından uzun top gönderildi. Savunma arkasında sarkan Rafa orta alanda topı alıp rakibini çalımlayarak Maccabi kalesine yöneldi. Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa'nın vuruşunda top ağlara gitti.

36'Ceza sahasının sağında topla buluşan Rashica içeri ortaladı. Kale önünde topu savunma uzaklaştırdı.

23'GOL! Maccabi, Kanickowsky'nin golüyle 1-0 öne geçti. Davida sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Kanickowsky'nin vuruşuyla top ağlara gitti.

14'Masuaku sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

11'Maçın ilk on dakikası geride kalırken Maccabi takımı daha etkili olan taraf.

8'Sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Maccabi oyuncuları içeri ortaladı. Ceza sahasında kafalardan seken topu Mert son anda kornere çeldi.

2'Jehezkel sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında topu Paulista karşıladı.

1'İlk düdük geldi ve Macaristan'da maç başladı.

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv ilk 11'ler:

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Gabriel Pualista, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile

Maccabi: Mishpati, Lemkin, Stojic, Shlomo, Jehezkel, Peretz, van Overeem, Kanichowsky, Davida, Durgeman, Patati

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi’nde normal şartlarda takımlar 4 iç saha ve 4 deplasman olmak üzere lig aşamasında toplam 8 karşılaşmaya çıkıyor.UEFA yetkilileri, Türkiye Futbol Federasyonu ve diğer yetkililer tarafından yapılan görüşmelerin ardından Beşiktaş’ın İsrail ekibiyle oynayacağı mücadelenin tarafsız sahada oynanmasına karar verildi. Macaristan Debrecen Nagyerdei Stadyumu’nda taraftarlara kapalı olarak oynanacaktır.

Beşiktaş’ta hedef ilk 8

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi’nde kalan 3 maçını kazanarak ilk 8 hedefini sürdürmek istiyor. Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti. Siyah-beyazlılar, puan sıralamasında 18. sırada bulunuyor.

Gözler Immobile’de

Beşiktaş’ta sakatlığını atlatan İtalyan golcü, Göztepe mücadelesinin ikinci yarısında oyuna dahil oldu. 2024-2025 sezonunda topla 17 karşılaşmada sahaya çıkan İmmobile, 12 gol atma başarısı gösterdi. Maccabi Tel Aviv karşısında siyah-beyazlıların en önemli kozu İtalyan golcü olacak.

İsrail ekibiyle 3. karşılaşma

Beşiktaş, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'le üçüncü kez karşı karşıya gelecek.2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı gruba düşen iki takımın Türkiye'de ve İsrail'de oynadıkları maçları Beşiktaş kazandı.Siyah-beyazlı ekip kendi evindeki maçı 5-1 kazanırken, deplasmanda oynanan müsabakada ise rakibini 3-2 yendi.