Beşiktaş - Lugano / Canlı anlatım

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş evinde İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya geliyor.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş evinde İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya geliyor. 3-3 beraberlikle sonuçlanan ilk maçın ardından temsilcimize turu geçmek için galibiyet yeterli olacak.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Rumen hakem Radu Petrescu yönetiyor.
Beşiktaş 1 - 0 Lugano
23'Masuaku sol çaprazdan kullandığı sertbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında kimsenin dokunamadığı top yandan dışarı çıktı.
19'Beşiktaş oyunu rakip yarı alana yığmış durumda. Lugano takımı yoğun Beşiktaş baskısı altında kendi yarı sahasından çıkmakta zorluk çekiyor.
14'Savunmanın hatasında topu alan Rafa pasını Immobile'ye verdi. Immobile'nin ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta kaleciyi geçerek ağlara giden topu savunma çizgiden çıkardı.
9'Beşiktaş toplam skorda 4-3 öne geçti.
8'GOOOOLLL! Immobile, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Kullanılan serbest vuruşta Rafa, yanındaki Masuaku'ya bıraktı. Onun vuruşu kaleci Saipi'den döndü. Dönen topu iyi takıp eden Immobile düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
1'İlk düdük geldi ve maç başladı.
Beşiktaş - Lugano 11'leri:
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al - Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile
Lugano: Saipi, Papadopoulos, Grgic, Vladi, Steffen, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Belhadj, Aliseda, Zanotti