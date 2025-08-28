Beşiktaş - Lausanne Sport / Canlı anlatım

Temsilcimiz Beşiktaş, Konferans Ligi play-off rövanş maçında İsviçre temsilcisi Lausanne-Sport ile kozlarını paylaşıyor.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off rövanş maçında İsviçre temsilcisi Lausanne-Sport karşısında zafer gecesine çıkıyor. İlk maçtaki 1-1'lik beraberliğin ardından evinde galibiyet hedefleyen siyah-beyazlıların hedefi Konferans Ligi.

Beşiktaş - Lausanne Sport

Karşılaşma saat 20.00'de oynanacak

Beşiktaş - Lausanne Sport ilk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Taylan, Ndidi, Orkun, Emirhan, Rafa, Joao Mario, Abraham

Lausanne-Sport: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Diakite, Butler-Oyedeji.

AVRUPA KUPALARINDA 258. RANDEVU

Beşiktaş, Lausanne karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 258. maçına çıkacak. Kartal geride kalan 257 mücadelede 97 galibiyet, 50 beraberlik ve 110 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 348 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 394 gole engel olamadı.

KONFERANS LİGİ'NDE 16. MÜCADELE

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde 15 mücadeleye çıktı. Siyah-beyazlı takım, 2021-2022 sezonundan itibaren düzenlenen bu organizasyonda 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Rakipleriyle 2 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 4 karşılaşmayı ise kaybetti. Organizasyonda toplamda 29 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 23 gol gördü. Kara Kartal, Lausanne maçıyla birlikte Konferans Ligi'nde 16. maçını oynayacak.

İSVİÇRE TAKIMLARIYLA 8. KEZ

Kara Kartal, Lausanne mücadelesiyle birlikte İsviçre takımlarıyla 8. karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Lugano ile oynadığı 4 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, Zürih ile ise yine 2 mücadele yaptı ve 1 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Kartal, Lausanne'a konuk olduğu ilk karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

SOLSKJAER, İSVİÇRE TAKIMLARINA 4 KEZ RAKİP OLDU

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Molde, Manchester United ve Beşiktaş'ın başında İsviçre takımlarına karşı 4 kez rakip oldu. Norveçli çalıştırıcı, bu müsabakalarda 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Norveçli teknik adam, Basel'e karşı 1-1'lik beraberlik ve 1-0'lık yenilgiyle sahadan ayrılırken, Young Boys'a ise 2-1'lik sonuçla mağlup oldu. Solskjaer, Son olarak Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.