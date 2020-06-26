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Beşiktaş Konyaspor Süper Lig maçı (CANLI İZLE)

Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluk umutlarını sürdüren Beşiktaş kendi evinde Konyaspor'u ağırlıyor

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Süper Lig'in 29. haftasının açılış karşılaşmasında Beşiktaş ile Konyaspor arasında olacak. Beşiktaş Geçen hafta aldığı farklı galibiyetle moral bulurken zirve mücadelesini sürdürmek istiyor. Öte yandan Konyaspor ise 16. sırada ve bir an evvel düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

BEŞİKTAŞ 0-0 KONYASPOR

MAÇIN CANLI ANLATIMI BURADA OLACAK

Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman?
Beşiktaş Konyaspor maçı bu akşam saat 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak. Karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele beIN SPORT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Vida dönüyor
Beşiktaş'ta Vida ve Boateng'in iyileşerek idmanlarda yer almasıyla takımda eksik futbolcu kalmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Denizli'de farklı galip gelen kadroyu sadece bir oyuncu dışında bozması beklenmiyor. Sakatlığı geçen Vida, Roco'nun yerine onbire girerken defans hattının diğer oyuncuları Gökhan Gönül, Ruiz ve Rıdvan olacak.

7 futbolcu sarı kart sınırında
Beşiktaş'ta Konyaspor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Atiba, Lens, Elneny, N'Koudou, Caner, Boyd ve Umut Nayir 3 sarı kart ile ceza sınırında. Bu futbolcular maçta oynamaları ve kart görmeleri durumunda 30. haftada deplasmanda oynanacak Kayserispor maçında sahada olamayacak. 

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