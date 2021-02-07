Beşiktaş Konyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Son 2 haftada 5 puan kaybederek zirve yarışında yara alan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor'u ağırlıyor. Kartal, iki rakibi Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaştığı haftada yeniden çıkış yakalamak ve kötü gidişatını sonlandırmaya çalışıyor. 5 maçtır galibiyete hasret kalan Konyaspor ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. Peki; Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligin 21. haftasını lider olarak tamamlayan Kartal, son 2 haftada yitirdiği 5 puanla 23. haftada 3. sıraya geriledi. Trabzonspor'a evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki karşılaşmada ise Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 45 puan elde etti.

Konyaspor ise 5 maçtır kazanamıyor. Son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan Konyaspor, 24 puanla 15. sırada bulunuyor.

Beşiktaş - Konyaspor

Stat: Vodafone Park

Hakem: Halis Özkahya

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Domagoj Vida, Welinton Silva, Fabrice N'Sakala, Necip Uysal, Josef De Souza, Rachid Ghezzal, Adem Ljajic, Cyle Larin, Vincent Aboubakar

Konyaspor: Eray Birniçan, Nejc Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme Sitya, Marko Jevtovic, Amir Hadziahmetovic, Jesse Sekidika, Levan Shengelia, Farouk Miya, Artem Kravets