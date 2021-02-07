Beşiktaş Konyaspor maçı CANLI YAYIN

Son 2 haftada 5 puan kaybederek zirve yarışında yara alan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor'u ağırlıyor. Kartal, iki rakibi Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaştığı haftada yeniden çıkış yakalamak ve kötü gidişatını sonlandırmaya çalışıyor. 5 maçtır galibiyete hasret kalan Konyaspor ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Halis Özkahya yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Ligin 21. haftasını lider olarak tamamlayan Kartal, son 2 haftada yitirdiği 5 puanla 23. haftada 3. sıraya geriledi. Trabzonspor'a evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki karşılaşmada ise Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 45 puan elde etti.

Konyaspor ise 5 maçtır kazanamıyor. Son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan Konyaspor, 24 puanla 15. sırada bulunuyor.

Beşiktaş: 0 - 0 :Konyaspor (İkinci yarı oynanıyor)

68' Musa Çağıran'ın soldan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Artem Kravets'in kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

63' Kendi yarı sahasından topu alan Vincent Aboubakar'ın rakiplerini bir bir ekarte ederek ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda Abdülkerim Bardakçı'ya çarpan top kornere gidiyor.

59' Necip Uysal'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Cyle Larin'in kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

55' Welinton'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin yanından auta çıkıyor.

53' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Rachid Ghezzal'ın ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Welinton'un kafa vuruşunda top kalenin yanından auta çıkıyor.

51' Vincent Aboubakar'ın ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda top Ahmet Çalık'tan geri geliyor.

46' Levan Shengelia'nın ara pasıyla topla buluşan Jesse Sekidika'nın ceza yayına gelmeden yaptığı vuruşta top kalenin solundan az farkla auta çıkıyor.

38' Adem Ljajic'in pasıyla topla buluşan Josef De Souza'nın ceza yayının hemen sağından yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

21' KIRMIZI KART! Beşiktaş 10 kişi kalıyor! Fabrice N'Sakala, Konyaspor yarı sahasında sol çaprazda yaşanan ikili mücadele sırasında Marko Jevtovic'e yaptığı kontrolsüz müdahale nedeniyle hakem Halis Özkahya tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Bu kart oyuncunun maçtaki ikinci sarı kartı olduğundan Fabrice N'Sakala kırmızı kartla oyun dışı kalıyor.

11' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Rachid Ghezzal'ın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Vincent Aboubakar'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top yere çarparak kalenin üstünden auta çıkıyor.

9' Rachid Ghezzal'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Eray Birniçan topa hakim olmayı başarıyor.

Stat: Vodafone Park

Hakem: Halis Özkahya

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Domagoj Vida, Welinton Silva, Fabrice N'Sakala, Necip Uysal, Josef De Souza, Rachid Ghezzal, Adem Ljajic, Cyle Larin, Vincent Aboubakar

Konyaspor: Eray Birniçan, Nejc Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme Sitya, Marko Jevtovic, Amir Hadziahmetovic, Jesse Sekidika, Levan Shengelia, Farouk Miya, Artem Kravets