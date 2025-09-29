Beşiktaş - Kocaelispor / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta kapanış maçında Beşiktaş ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftası kapanış mücadelesiyle sona eriyor. Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor. Erteleme maçında Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek moral depolayan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde bu çıkışını sürdürmek istiyor.

Beşiktaş 2 - 0 Kocaelispor

15'Ceza sahasının solunda topla buluşan Tayfur içeri ortalamak istedi. Djalo'nun ayak koyduğu top kornere gitti.

10'GOL! Cerny, Beşiktaş'ı 2-0 öne geçiren golü attı. Ndidi'nin orta sahadan yolladığı uzun pasta savunma arkasına sarkan Vaclav Cerny, kaleciyi de geçerek topu boş kaleye yolladı.

5'GOL! Rafa Silva, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü attı. Ani gelişen Beşiktaş atağında topa hareketlenen Rafa savunmayla girdiği ikili mücadeleye topu Abraham'a kazandırdı. Abraham sağ çaprazdan ceza sahasının soluna gönderdi. El Bilal'in ortasında arka direkte topla buluşan Abraham içeri çevirdi. Kale önünde Rafa'nın şutunda top ağlara gitti.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Beşiktaş - Kocaelispor ilk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, El Bilal, Abraham

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Syrota, Muharrem, Show, Keita, Tayfur, Rivas, Churlinov, Petkovic

KARA KARTAL'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Teknik Direktör Sergen Yalçın önderliğinde son olarak Kaysersispor'u 4-0 mağlup eden Beşiktaş, Kocaelispor karşısında da etkili performansını sürdürmek istiyor. Bu sezon ilk defa üst üste ikinci galibiyetini almayı amaçlayan Kara Kartal, Dolmabahçe'de oynayacağı kritik maçta hata yapmak istemiyor.

BEŞİKTAŞ İLE KOCAELİSPOR ARASINDA 41. RANDEVU

Beşiktaş ile Kocaelispor daha önce 40 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Kartal 23, Körfez ekibi de 5 kez galip gelirken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlıların attığı 83 gole, yeşil-siyahlılar 35 golle cevap verdi. İki takım arasında 10 Nisan 2009 tarihinde Kocaeli'nde oynanan son resmi mücadeleyi Beşiktaş 3-1'lik skorla kazanmıştı.

SİYAH-BEYAZLILARDAN, YEŞİL SİYAHLILARA ÜSTÜNLÜK

Beşiktaş ile Kocaelispor, ligde İstanbul'da 20 kez karşılaşırken ev sahibi takım avantajını iyi kullanan siyah-beyazlılar, rakibine galibiyet sayısında 13-2 üstünlük kurdu. İstanbul'daki 5 maç berabere sonuçlanırken Beşiktaş 47, Kocaelispor ise 22 gol attı.

BEŞİKTAŞ KADROSUNDA 2 İSMİN SAKATLIĞI BULUNUYOR

Siyah-beyazlılarda, Kocaelispor maçı öncesi iki oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Kartal'da uyluk gerilmesi olan Salih Uçan'ın forma giymesi beklenmiyor. Hafta içinde kemik ödemi tespit edilen Demir Ege Tıknaz'ın durumunun ise son antrenmandan sonra belli olacağı öğrenildi.

KOCAELİSPOR'UN SON GALİBİYETİ 1999 YILINDA

Kocaelispor, Beşiktaş karşısında ligdeki son galibiyetini 1998-1999 sezonunda İstanbul'da aldı. 6 Mart 1999 tarihinde, o zamanki adıyla BJK İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada rakibini 3-0 yenen Kocaelispor, daha sonraki 10 maçta ise galibiyet yüzü görmedi. Beşiktaş, Kocaelispor ile yaptığı son 10 lig maçından 9'unu kazanırken sadece 1'inde berabere kaldı.