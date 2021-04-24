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Beşiktaş- Kayserispor Süper Lig maçı(CANLI YAYIN)

Süper Lig’de son 6 maçın sadece ikisini kazanan lider Beşiktaş, 37’nci hafta mücadelesinde Kayserispor’u konuk ediyor. Larin, Aboubakar, Atiba gibi kilit isimlerin yokluğunu çeken Kara Kartal, bu maçı kazanarak şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ve Galatasaray’a karşı avantajını korumak istiyor. Ligde kalma savaşı veren Kayserispor ise puan veya puanlar için sahaya çıkıyor. Mücadelenin kritik anları ve detayları canlı yayınla İnternethaber’de…

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Süper Lig’in 37’nci haftasında Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geliyor. Saat 20:30’da Vodafone Park’ta başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma BeINSports’tan naklen yayınlanacak.

Ligde çıktığı 34 maçta 22 galibiyet, 6’şar kez beraberlik ve yenilgi alan Beşiktaş; Fenerbahçe’nin 3, Galatasaray’ın 6 puan önünde 72 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde 8 kez galip gelebilen, 11 beraberlik 15 yenilgisi bulunan Kayserispor ise 35 puanla 18’inci sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısındaki maçı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR: 2-1 (CANLI YAYIN)

13- GOOOL! Beşiktaş, N'Koudou'nun golüyle 2-1 öne geçti. Ljajic'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan N'Koudou sol çaprazda dar açıdan vuruşunda topu ağlara yolladı.

6- GOOOL! Kayserispor Pedro Hennrique'nin golüyle hemen karşılık verdi! Sol kanattan gelen ortada, Henrique penaltı noktasına yakın bir noktadan tek vuruşla ağları buldu.

3- GOOOL! Beşiktaş'ın atağında Ljajic ceza alanı içinde yerde kalıyor. Hakemin penaltı kararının ardından topun başına geçen Rachid Ghezzal topu ağlara gönderiyor ve Beşiktaş maçta erkenden öne geçiyor.

11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip, Josef, Ljajic, Ghezzal, Gökhan, N'Koudou

Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Mario Paz, Kvrzic, Attamah, Muhar, Henrique, Lennon, Alibec, İlhan Parlak

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