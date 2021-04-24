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Beşiktaş- Kayserispor Süper Lig maçı (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig’de son 6 maçın sadece ikisini kazanan lider Beşiktaş, 37’nci hafta mücadelesinde Kayserispor’u konuk ediyor. Larin, Aboubakar, Atiba gibi kilit isimlerin yokluğunu çeken Kara Kartal, bu maçı kazanarak şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ve Galatasaray’a karşı avantajını korumak istiyor. Ligde kalma savaşı veren Kayserispor ise puan veya puanlar için sahaya çıkıyor. Mücadelenin kritik anları ve detayları canlı yayınla İnternethaber’de…

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Süper Lig’in 37’nci haftasında Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geliyor. Saat 20:30’da Vodafone Park’ta başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma BeINSports’tan naklen yayınlanacak.

Ligde çıktığı 34 maçta 22 galibiyet, 6’şar kez beraberlik ve yenilgi alan Beşiktaş; Fenerbahçe’nin 3, Galatasaray’ın 6 puan önünde 72 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde 8 kez galip gelebilen, 11 beraberlik 15 yenilgisi bulunan Kayserispor ise 35 puanla 18’inci sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısındaki maçı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

Muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, N'Skala, Vida, Montero, Rosier, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Ljajic, NKoudou, Gökhan Töre

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsıos, Behich, Lennon, Attamah, Melih, Henrique, Alibec, Muğdat

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