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Beşiktaş- Kayserispor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş- Kayserispor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk ediyor.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a farklı yenilen Beşiktaş, ligde 6. hafta maçında Kayserispor'u konuk ediyor. Beşiktaş Stadı'nda saat 17.00'de başlayan mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor. VAR koltuğunda Mete Kalkavan otururken, AVAR’da ise Özgür Yankaya yer alıyor. Beşiktaş-Kayserispor maçı beIN Sports 1’den yayınlanıyor.

Bu sezon ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 7 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan namağlup Kayserispor ise haftaya 9 puan ve averajla 5. basamakta girdi.

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR: 0-0 (CANLI SKOR)

-Mücadelede ilk yarı oynanıyor.

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Onur, Bailly, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.

KAYSERİSPOR: Bilal, Uzodimma, Jeanvier, Attamah, Carole, Ackah, Ramazan, Kartal Kayra, Carlos Mane, Gökhan, Mame Thiam.

STAT: Beşiktaş Park
HAKEM: Ali Şansalan
SAAT: 17:00
YAYIN: beIN SPORTS 1

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