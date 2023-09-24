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Beşiktaş- Kayserispor Süper Lig maçı (11'ler belli oldu)

Beşiktaş- Kayserispor Süper Lig maçı (11'ler belli oldu)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk edecek. Saat 17:00'de başlayacak mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a farklı yenilen Beşiktaş, ligde 6. hafta maçında Kayserispor'u konuk edecek. Beşiktaş Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. VAR koltuğunda Mete Kalkavan oturacak. AVAR’da ise Özgür Yankaya olacak. Beşiktaş-Kayserispor maçı beIN Sports 1’den yayınlanacak. 

Beşiktaş- Kayserispor 11'ler:

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Onur, Bailly, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.

KAYSERİSPOR: Bilal, Uzodimma, Jeanvier, Attamah, Carole, Ackah, Ramazan, Kartal Kayra, Carlos Mane, Gökhan, Mame Thiam.

STAT: Beşiktaş Park
HAKEM: Ali Şansalan
SAAT: 17:00
YAYIN: beIN SPORTS 1

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