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Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u ağırlıyor. Sergen Yalçın'ın istifa etmesinin ardından ilk resmi karşılaşmasına çıkan Kartal, çıkışa geçmek için kazanmak istiyor. Konuk ekip ise zorlu deplasmanda galibiyet arıyor. Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak müsabakayı Ali Şansalan yönetecek ve kritik mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Sergen Yalçın'ın istifa ettiği Beşiktaş'ın başında altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli yer alacak.

Ligde altışar galibiyet ve yenilginin yanı sıra 3 beraberlikle 21 puan alan Beşiktaş, 9. sırada bulunuyor. Bu sezon 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 19 puan elde eden Kayserispor ise 13. sırada yer alıyor.

Beşiktaş - Kayserispor

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Atiba, Can, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, Campanharo, İbrahim, Kemen, Emrah, Thiam, İlhan

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