Beşiktaş Kayserispor maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı dün oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçı başladı. Bugün oynanacak karşılaşmada Beşiktaş sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.

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Peki Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Kayserispor maçı canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

BEŞİKTAŞ 0-0 KAYSERİSPOR

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

Beşiktaş Kayserispor maçı ilk 11'ler

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Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in yeni sezonunda Beşiktaş ile Kayserispor, 6 Ağustos Cumartesi günü Vodafone Park'ta mücadele edecek .Beşiktaş Kayserispor maçı 21:45'te Bein Sport ekranlarında naklen yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Yeni transferler ilk kez forma giyecek

Geçen sezonu beklentilerin gerisinde tamamlayan ve 2022-2023'e şampiyonluk parolasıyla başlayan siyah-beyazlı ekipte, yeni transferler ilk kez resmi bir maçta Beşiktaş formasını giyme fırsatı bulacak.

Siyah-beyazlı ekibin bu sezon kadrosuna kattığı Romain Saiss, Wout Weghorst, Jackson Muleka, Gedson Fernandes, Arthur Masuaku ve Emrecan Uzunhan, teknik direktör Valerien Ismael'in görev vermesi halinde Beşiktaş formasıyla ilk defa lig maçında görev yapacak.

Beşiktaş'ta futbolcu forma giyemeyecek

Siyah-beyazlı ekip yeni sezona 3 oyuncusundan yoksun başlayacak.

Tedavileri devam eden Josef de Souza ile Atiba Hutchinson'ın yanı sıra uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen Welinton Souza, Kayserispor karşısında görev alamayacak.

Beşiktaş ile Kayserispor 53. randevuda

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 52 maçta Beşiktaş 31, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş rakibine 89 gol atarken, kalesinde 56 gol gördü.

Rakibini geçen sezon İstanbul'da 4-2 mağlup eden siyah-beyazlı takım, deplasmandaki karşılaşmayı da 3-2 kazanmıştı.

İki takım 2021-2022'de Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde de karşı karşıya gelirken, Yukatel Kayserispor, İstanbu'daki karşılaşmayı 2-1 kazanarak yarı finale yükselmişti.

İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 26 lig maçından 21'ini kazandı, 3 karşılaşma berabere bitti. Kayserispor deplasmanda 2 kez galip gelebildi.

Kayserispor, İstanbul'da Beşiktaş'ı ilk kez 2009-2010 sezonunda 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini deplasmanda son olarak 2011-2012 sezonunda yendi. 15 Ekim 2011'de İstanbul'da oynanan karşılaşmada Kayserispor, Beşiktaş'a 2-0 üstünlük kurmayı başardı.

Beşiktaş, 2011'deki yenilginin ardından rakibiyle İstanbul'da oynadığı 9 maçta 8 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Rakibine bu 9 karşılaşmada 26 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 8 gol gördü.

Bu arada İstanbul'daki 26 lig maçında Beşiktaş 60, Kayserispor ise 20 gol attı.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, Beşiktaş'ın 2010-2011 ve geçen sezon İstanbul'da 4-2'lik skorlarla kazandığı maçlar, taraflar arasındaki en gollü karşılaşmalar oldu.