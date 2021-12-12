Beşiktaş Kayserispor maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta 19.00'da başlayan müsabakayı Ali Şansalan yönetiyor ve kritik mücadele beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

Sergen Yalçın'ın istifa ettiği Beşiktaş'ın başında altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli yer alıyor.

Beşiktaş: 1 - 1 :Kayserispor

(İkinci yarı oynanıyor)

45' GOOOLL!!! Beşiktaş, Cyle Larin'in golü ile maçta eşitliği yakaladı! Serdar Saatçı'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Cyle Larin arka direkten gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Silviu Lung'un solundan ağlarla buluşturmayı başardı.

38' GOOOLL!!! Kayserispor, Mame Thiam'ın golü ile maçta öne geçti! Hızlı gelişen atakta Onur Bulut'un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Mame Thiam altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Ersin Destanoğlu'nun solundan köşede ağlarla buluşturmayı başardı.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Atiba, Can, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Kayserispor: Lung, Onur (Ramazan), Hosseini, Uğur, Carole, Campanharo, İbrahim, Kemen, Emrah, Thiam, İlhan

Ligde altışar galibiyet ve yenilginin yanı sıra 3 beraberlikle 21 puan alan Beşiktaş, 9. sırada bulunuyor. Bu sezon 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 19 puan elde eden Kayserispor ise 13. sırada yer alıyor.