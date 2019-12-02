Beşiktaş Kayserispor (CANLI İZLE)

Süper Lig'de Beşiktaş evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Heyecan dolu Beşiktaş Kayserispor maçı nefes kesecek. İşte Beşiktaş Kayserispor maçı hakkında merak edilenler bütün detaylar.

Beşiktaş ile Kayserispor Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçında kozlarını paylaşıyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, Kayserispor ekibi karşısında 3 puan alıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Ligde de zirve yarışından kopmak istemiyor. Mücadele bein sports 1 ekranlarından canlı izlenecek.

BEŞİKTAŞ 0-0 KAYSERİSPOR

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Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 13. haftasının kapanışında İ. M. Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.



Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden; Douglas Santos, Dorukhan Toköz ve Kartal Kayra Yılmaz katılmadı. Victor Ruiz, tedavi sonrası sahada koşu yaptı. Beşiktaş, yarın akşam saat 20.00’de Vodafone Park'ta İ. M. Kayserispor ile Süper Lig maçı oynayacak.

Siyah-beyazlı takım, ligde 12 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlikle 21 puan topladı.

Son sıradaki İstikbal Mobilya Kayserispor ise bir galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan alabildi.

- Beşiktaş son 6 maçta 5 kez kazandı

Beşiktaş, son 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlikle 16 puan elde etti.

Süper Lig'in ilk 6 haftasında sadece bir kez kazanabilen siyah-beyazlı ekip, 7. haftadan itibaren toparlanarak zirve mücadelesine ortak oldu.

- Evinde 17 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş, evindeki son 17 lig maçında yenilmedi.

Vodafone Park'ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evindeki 17 karşılaşmada 12 galibiyet ve 5 beraberlikle 41 puan topladı. Beşiktaş, bu seride toplam 33 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada üst üste 34 maçta da gol atmayı başardı. En son 2017-2018 sezonunda Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada fileleri havalandıramayan Beşiktaş, bu bakımdan tarihinin en uzun serisini bir maç daha ileriye taşıdı.

- Savunmada da iyi

Beşiktaş, çıkışa geçtiği 6 maçta iyi savunmasıyla da ön plana çıktı.

Süper Lig'in ilk 6 karşılaşmasında kalesinde 12 gol gören siyah-beyazlı ekip, ardından oynadığı 6 maçta sadece bir gol yedi.

- 4 sakat

Siyah-beyazlı ekipte İstikbal Mobilya Kayserispor maçı öncesi 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Uzun süreli sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ve Douglas Santos'un yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slovan Bratislava maçı öncesinde sakatlanan Victor Ruiz ile Kartal Kayra Yılmaz, karşılaşmada forma giyemeyecek.

- Necip Uysal ceza sınırında

Siyah-beyazlı takımda Necip Uysal, kart ceza sınırında bulunuyor.

Deneyimli futbolcu, karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda 14. haftadaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

Bu arada sakatlığı bulunan Victor Ruiz de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Beşiktaş ile Kayserispor 47. randevuda

Beşiktaş ile İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 46 maçta Beşiktaş 26, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmayı kaybetmeyen, 7'sini kazanıp, 3'ünde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 72 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı. İkinci devre Kayseri'de yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı.

- İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 23 lig maçından 18'ini kazandı, 3 karşılaşma berabere bitti, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi.

İstanbul'da Beşiktaş 49, Kayserispor ise 16 gol attı.