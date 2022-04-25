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Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Avrupa iddiasını sürdürmek isteyen Kartal, taraftarı önünde kazanmak istiyor. Paşa ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar peşinde. Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Vodafone Park'ta 20.30'da başlayacak mücadeleyi Yasin Kol yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Beşiktaş - Kasımpaşa

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Necip, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Mortadha, Doğucan, Tunay, Fall, Hajradinovic, Muleka

Ligde geçen hafta Giresunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Beşiktaş, geride kalan haftalarda 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgiyle topladığı 51 puanla 7. sırada. Son haftaların formda takımı Kasımpaşa ise 12 galibiyet, 8 beraberlik, 13 yenilgiyle 44 puan elde etti ve 12. sırada yer buldu.

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