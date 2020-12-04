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Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de çıktığı son iki maçta şov yapan ve art arda Başakşehir ile Fenerbahçe'yi deviren Beşiktaş, bu çıkışını Kasımpaşa maçıyla devam ettirmek istiyor. Kartal, Kasımpaşa'yı yenerek kazanma serisini 3 maça çıkarmak ve zirveye yaklaşmak istiyor. Peki; Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Son 2 haftada Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup ederek çıkışa geçen Beşiktaş, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Vodafone Park'ta 19.30'da başlayacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren rakipleri Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst üste 2 zorlu maçı kayıpsız atlatan Beşiktaş, bir haftayı bay geçmesine rağmen 16 puanla 4. sırada yer alıyor. Geride kalan 10 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Kasımpaşa ise 15 puanla siyah-beyazlı rakibinin bir basamak gerisinde 5. sırada bulunuyor.

Beşiktaş - Kasımpaşa

Stat: Vodafone Park
Hakem: Bahattin Şimşek
Saat: 19.30
Yayın: beIN Sports 1

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Dorukan, Mensah, Atiba, Ghezzal, N'koudou, Aboubakar

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Sadiku, Feyzi, Tırpan, Hajradinovic, Alan, Koomson, Varga, Hodzic

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