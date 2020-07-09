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Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de kader haftalarına girilirken, zirvenin üst sıralarında kendine yer bulmaya çalışan Beşiktaş, Kasımpaşa ile zorlu bir sınava çıkıyor. Kasımpaşa galibiyetiyle kendine avantaj sağlamaya çalışan Beşiktaş 3 puan parolasıyla maça çıkıyor. Kasımpaşa ise Vodafone Park'a sürpriz yapmak istiyor. Peki, Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'de 31. haftanın kapanış gününde iki İstanbul temsilcisi Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

Pandemi arasından sonra çıktığı 4 maçını ikisini kaybeden ve son olarak Kayserispor deplasmanından eli boş dönen siyah-beyazlılar bu karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Avrupa kupalarına katılmak için kazanmak zorunda olan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Kasımpaşa'yı devirip taraftarını sevindirmek ve iddiasını ligin kalan bölümüne taşımak; son haftaların flaş takımı Kasımpaşa ise Vodafone Park'a sürpriz yapmak istiyor.

Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek ve karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Beşiktaş - Kasımpaşa

Stat: Vodafone Park
Hakem: Ali Şansalan
Saat: 21.00
Yayın: beIN SPORTS 1

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