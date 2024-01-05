Beşiktaş - Kasımpaşa maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 19. haftasında çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.Abone ol
Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Beşiktaş 0-0 Kasımpaşa (CANLI SKOR)
Dolmabahçe'de oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Süper Lig'in ilk yarısında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, 29 puanla 5. sırada yer aldı.
Siyah-beyazlı takım, müsabakaya 19 yaş altı akademi takımı teknik sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak.
Beşiktaş, Topraktepe yönetiminde oynadığı ilk karşılaşmada Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Zaynutdinov, Emrecan, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Rashica, Semih, Muleka
Kasımpaşa: Giannotis, Taylan, Yasin, Winck, Ben Ouanes, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Iron Gomis, Da Costa