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Beşiktaş Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de kader haftalarına girilirken, zirvenin üst sıralarında kendine yer bulmaya çalışan Beşiktaş, Kasımpaşa ile zorlu bir sınava çıkıyor. Kasımpaşa galibiyetiyle kendine avantaj sağlamaya çalışan Beşiktaş 3 puan parolasıyla maça çıkıyor. Kasımpaşa ise Vodafone Park'a sürpriz yapmak istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'de 31. haftanın kapanış gününde iki İstanbul temsilcisi Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

Pandemi arasından sonra çıktığı 4 maçını ikisini kaybeden ve son olarak Kayserispor deplasmanından eli boş dönen siyah-beyazlılar bu karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Avrupa kupalarına katılmak için kazanmak zorunda olan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Kasımpaşa'yı devirip taraftarını sevindirmek ve iddiasını ligin kalan bölümüne taşımak; son haftaların flaş takımı Kasımpaşa ise Vodafone Park'a sürpriz yapmak istiyor.

Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor ve karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Beşiktaş: 1 - 1 :Kasımpaşa (İlk yarı oynanıyor)

21' GOOOLL!! Kasımpaşa, Bengali Koita'nın golüyle skorda dengeyi getiriyor!

6' GOOOLL!! Beşiktaş Tyler Boyd'un attığı gol ile 1-0 öne geçiyor! Sol kanatta Quaresma'dan sıyrılan Caner Erkin ceza sahasına girdikten sonra topu altı pas içine çeviriyor. Arka direkte boşta kalan Tyler Boyd topu ağlarla buluşturuyor.

Stat: Vodafone Park
Hakem: Ali Şansalan
Saat: 21.00
Yayın: beIN SPORTS 1

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Diaby, Boyd, Lens, Burak

Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Meiah, Tirpan, Fernandes, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Quaresma, Koita, Thiam

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