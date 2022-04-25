BIST 2.483
DOLAR 14,78
EURO 15,84
ALTIN 900,27
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Beşiktaş Kasımpaşa maçı CANLI izle maçın golleri ve geniş özeti

Beşiktaş Kasımpaşa maçı CANLI izle maçın golleri ve geniş özeti

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Avrupa iddiasını sürdürmek isteyen Kartal, taraftarı önünde kazanmak istiyor. Paşa ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar peşinde. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Vodafone Park'ta 20.30'da başlayacak mücadeleyi Yasin Kol yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Beşiktaş - Kasımpaşa

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Pjanic, Rıdvan, Ghezzal, Güven, Batshuayi

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Spajic, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Ben Ouanes, Muleka

Beşiktaş, geride kalan haftalarda 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgiyle topladığı 51 puanla 7. sırada. Son haftaların formda takımı Kasımpaşa ise 12 galibiyet, 8 beraberlik, 13 yenilgiyle 44 puan elde etti ve 12. sırada yer buldu.

ÖNCEKİ HABERLER
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna teşekkürü
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna teşekkürü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Enflasyonu yeneceğiz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Enflasyonu yeneceğiz!
Batman'ın yüksek dağlarında yetişiyor! Kilosu bin lira olan ot yok satıyor
Batman'ın yüksek dağlarında yetişiyor! Kilosu bin lira olan ot yok satıyor
Yerli İHA'ların başarısını küçümseyen İYİ Partili Aytun Çıray'a Mustafa Varank'tan tokat gibi cevap
Yerli İHA'ların başarısını küçümseyen İYİ Partili Aytun Çıray'a Mustafa Varank'tan tokat gibi cevap
AYM Başkanı Zühtü Arslan: 60 yıllık tarihin en ağır iş yüküyle karşı karşıyayız
AYM Başkanı Zühtü Arslan: 60 yıllık tarihin en ağır iş yüküyle karşı karşıyayız
ABD'nin Ukrayna kararına Rusya'dan sert tepki! Nota verildi
ABD'nin Ukrayna kararına Rusya'dan sert tepki! Nota verildi
Saldırı hazırlığındaki 13 PKK'lı terörist öldürüldü
Saldırı hazırlığındaki 13 PKK'lı terörist öldürüldü
4 dakika sürdü! Trabzonspor'dan taraftara hem davet hem de teşekkür
4 dakika sürdü! Trabzonspor'dan taraftara hem davet hem de teşekkür
Adnan Oktar'ın nereye sevk edildiği belli oldu
Adnan Oktar'ın nereye sevk edildiği belli oldu
Oyun oynarken aniden yola fırladı! Çok acı haber
Oyun oynarken aniden yola fırladı! Çok acı haber