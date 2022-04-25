Beşiktaş Kasımpaşa maçı CANLI izle maçın golleri ve geniş özeti
Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Avrupa iddiasını sürdürmek isteyen Kartal, taraftarı önünde kazanmak istiyor. Paşa ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar peşinde. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Vodafone Park'ta 20.30'da başlayacak mücadeleyi Yasin Kol yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Beşiktaş - Kasımpaşa
Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Pjanic, Rıdvan, Ghezzal, Güven, Batshuayi
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Spajic, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Ben Ouanes, Muleka
Beşiktaş, geride kalan haftalarda 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgiyle topladığı 51 puanla 7. sırada. Son haftaların formda takımı Kasımpaşa ise 12 galibiyet, 8 beraberlik, 13 yenilgiyle 44 puan elde etti ve 12. sırada yer buldu.