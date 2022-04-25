Beşiktaş Kasımpaşa maçı CANLI izle maçın golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Vodafone Park'ta 20.30'da başlayacak mücadeleyi Yasin Kol yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Beşiktaş - Kasımpaşa

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Pjanic, Rıdvan, Ghezzal, Güven, Batshuayi

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Spajic, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Ben Ouanes, Muleka

Beşiktaş, geride kalan haftalarda 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgiyle topladığı 51 puanla 7. sırada. Son haftaların formda takımı Kasımpaşa ise 12 galibiyet, 8 beraberlik, 13 yenilgiyle 44 puan elde etti ve 12. sırada yer buldu.